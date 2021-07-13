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Светлана Лобода анонсировала новый клип Allo

На первых кадрах из музыкального видео нет ничего пугающего.

Светлана Лобода анонсировала новый клип Allo
Светлана Лобода готова ворваться в чарты с новым хитом. Фото: globallookpress.com

Певица Светлана Лобода анонсировала в соцсетях свой новый сингл под названием Allo, который выйдет сразу вместе с клипом. Дата релиза — 16 июля.

Новое музыкальное видео звезды снял известный режиссер Алан Бадоев, который уже работал над клипами артистки «Новый Рим» и Moloko, а также сотрудничал с Ани Лорак, Полиной Гагариной, Анной Седоковой, Artik & Asti, Zivert и другими звездами. Судя по отрывку из нового ролика, который опубликовала Лобода, в этот раз обойдется без жести, как в «Новом Риме» или Boom Boom. 38-летняя Светлана просто танцует в экстравагантном белом наряде на фоне дрифтующих без водителей мотоциклов.

Напомним, Лобода не выпускала студийных альбомов с 2017 года, держась в топах музыкальных чартов за счет синглов и эпатажных клипов. Для поклонников певицы добавим, что 12 июля она выложила в YouTube запись своего выступления на празднике «Алые паруса» в Петербурге в 2021 году.

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