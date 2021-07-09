«Эта песня о переменах»: Дженнифер Лопес похвасталась сексуальной фигурой в новом клипе

К 52 годам певица все такая же гибкая и горячая, как в молодости.

Алексу Родригесу самое время кусать локти. 9 июля в Сети появился новый клип певицы Дженнифер Лопес (в дуэте с рэпером Роу Алехандро) под названием Cambia El Paso («Изменить шаг», сама песня вышла 5 июля). 51-летняя звезда как никогда горяча в этом видео и то и дело демонстрирует совершенство своей фигуры. То покажет шпагат на песке, то начинает завлекать эротичными позами в морских волнах. В общем, возраст все еще не властен над этой женщиной.

«Это песня о переменах и о том, что не стоит бояться сделать шаг. Мол, просто сделай шаг вперед, сделай то, что тебе нужно. Если что-то не так, что бы это ни было в твоей жизни, просто сделай это движение и танцуй», — сказала Лопес в одном из интервью, продвигая свою песню.

Напомним, в 2021 году звезда круто изменила свою жизнь: рассталась с очередным женихом после четырех лет отношений и долгой подготовки к свадьбе, а затем стала тайно встречаться со своим бывшим возлюбленным, актером Беном Аффлеком. Звездная пара никак не комментирует свое воссоединение, но на днях их снова видели вместе в Нью-Йорке, причем Бен ходил по магазинам с детьми Дженнифер.

В недавнем интервью Лопес призналась, что сейчас она не просто чувствует себя превосходно — это лучшее время в ее жизни. Собственно, новый клип это в полной мере демонстрирует. Добавим, что уже в конце июля звезде исполнится 52 года.

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