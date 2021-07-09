«Нам стало скучно»: на фоне слухов о разрыве с Ивлеевой Элджей выпустил песню о расставании

9 июля свой день рождения отмечает рэпер Элджей. В этом году ему исполнилось 27 лет. Отметить это событие молодой артист решил новым треком, только в этот он поет не о своем коммерческом успехе, дорогих нарядах и крутых тачках. Свежая песня исполнителя Soda (в дуэте с рэпером Vacio, музыку написал Therr Maitz) посвящена расставанию.

«Снова одиноко без тебя», «Не могу забыть про любовь твою», «Бэйби ты секси, но нам стало скучно, больше неинтересно», «Ну и все на этом закончили, я больше не твой…» — такие слова присутствуют в новой песне.

Казалось бы, привычная для молодых исполнителей тема горького расставания. Однако этот грустный трек вышел на фоне слухов о расставании Элджея со своей женой Настей Ивлеевой. В конце мая, когда рэпера остановили в нетрезвом виде на столичном шоссе, появилась информация, что возлюбленная артиста съехала от него и перестала носить обручальное кольцо. Говорят, официальное объявление о разводе не за горами. Правдивы эти слухи или нет, но, как это часто бывает в отечественном шоу-бизнесе, расставание — хороший повод продать поклонникам новую песню.

Элджей на своей странице в Instagram уже назвал свой свежий релиз главным хитом лета.

Смотрите также: