Анна Седокова снова призналась в любви Янису Тимме

Поп-дива появилась в студии «Авторадио» в сопровождении мужа, известного баскетболиста, и рассказала о том, какой должна быть любовь.

Около года назад, после медового месяца с Янисом Тиммой, Анна Седокова впервые побывала с молодым мужем на «Авторадио». Тогда она презентовала в радиоэфире еще нигде не звучавшую и совершенно новую на тот момент песню «Привязана к тебе». Анна пела, Янис сидел в сторонке, но на песне «Я всегда рядом» не выдержал и вышел на сцену. Выступление поп-дивы получилось очень романтичным: пара танцевала и обменивались поцелуями.

И вот звездные супруги вновь посетили «Авторадио», на этот раз поводом стали мини-альбом «Эгоистка» и новый клип к одной из песен, в котором Анна Седокова предстала в нетипичном для себя образе, выдержанном в стилистике Голливуда 40-х годов.

«Альбом про меня, — призналась Седокова, — и я, конечно, эгоистка. И еще я отождествляю себя с теми, кто слушает меня долгие годы, и хочу, чтобы вот этой драмы — «я тебя люблю, я жить без тебя не могу» — хотя бы этим летом стало меньше в их жизни. Зачем эта драма? Успеем еще пострадать, когда придет осень».

Певица снова устроила живой концерт в радиостудии, а Янис на этот раз придерживался скромной роли зрителя и наблюдал за выступлением со стороны. Но первой песней, которую спела Анна, стал тот самый хит «Привязана к тебе», который сразу напомнил ведущим и слушателям события годичной давности.

«У нас, слава богу, все мирно и спокойно, мы любим друг друга, — рассказала поп-дива в прямом эфире. — Я люблю своего мужа, люблю свою работу, и рада, что все так стабильно и постоянно».

По словам певицы, ее альбом «Эгоистка» тоже о любви, а точнее, о том, какой должна быть любовь. В любви нельзя забывать саму себя, уверена она, и все пять песен нового мини-альбома объединены именно этой мыслью.

«Я часто встречаю женщин, которые отдают так много себя, мне кажется, порой мы любим даже больше, чем от нас ждут, — отметила Анна Седокова. — Мы думаем, что нужно раствориться в другом человеке, а нам нужно стать сильнее, крепче стоять на ногах. Этому и посвящен альбом. Иногда сильные женщины слишком много плачут у окна. Я думаю, время женщин, плачущих у окна, уже прошло. Не стоит сидеть и чего-то ждать, нужно наряжаться в красивые платья, оставив прошлое в прошлом, и идти только вперед. Мы никому не нужны зареванные».

Сама поп-дива выглядела на концерте очень эффектно в облегающем белом платье с большим декольте. Такой цвет и фасон может позволить себе не каждая женщина, отметили ведущие. Оценили наряд Анны Седоковой и ее поклонники, благодаря видеотрансляции на сайте и YouTube-канале «Авторадио».

Во время live-выступления в прямом эфире Анна спела две песни из нового мини-альбома — «Не люби его» и «Набирай меня». Второй хит, кстати, посвящен мужу певицы Янису Тимме. Прозвучали на концерте и другие хиты поп-дивы — «Шантарам», «Сердце в бинтах», «Вселенная». И еще Седокова сделала своим фанатам особенный подарок, исполнив для них песню, которую не пела уже очень давно.

«У меня есть песня, которая нигде никогда не была издана, я не пела ее много лет. Это песня «Драма». Она очень любима именно теми поклонниками, кто со мной более 20 лет, как и ваши слушатели с вами, дорогие «Мурзилки», — заявила певица ведущим шоу.

Шоу «Мурзилки Live», в гостях у которого пела Анна Седокова, отмечает в этом году 20-летие. В честь юбилея в студии ведущих Брагина, Гордеевой и Захара каждый вечер — еще больше живого звука, любимых песен и ярких премьер.