Пуститься в пляс: принц Чарльз поделился списком своих любимых песен

Недавно принц Чарльз стал гостем программы «Музыка и воспоминания», которая приурочена к 73-летию британской ассоциации радиовещателей. В эфире часового шоу он назвал ряд своих любимых песен, причем, не просто любимых, а тех, при которых ему хочется пуститься в пляс.

«Givin ‘Up, Givin’ In в исполнении The Three Degrees была моим фаворитом в прошлом. Давным-давно она вызывала у меня непреодолимое желание встать и танцевать», — цитирует принца Express.

Также будущий король Великобритании назвал еще ряд любимых композиций. В него вошли La Vie En Rose Эдит Пиаф, Upside Down Дайаны Росс, , La Mer Чарльза Трене, Беннаки от Old Blind Dogs и другие.

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