«Никто не плюнул нам в спину»: снимая новый клип, Лолита подняла настроение москвичам

Певица Лолита сняла эпатажный клип на свой дуэт с рэпером Коста Лакоста — песню под названием «Антиклимакс». Артисты не стали колдовать в студии и отправились на улицы скованной «ковидными» ограничениями Москвы. Обе звезды облачились в черные наряды, а 57-летняя Милявская так и вовсе отправилась щеголять по городу в откровенном комбинезоне, демонстрирующем ее ноги.

«Честно, стеснялись все. Но когда увидели, как измученные ковидофактом граждане, начали улыбаться, поднимая глаза от асфальта, мы расслабились, — рассказала певица в Instagram. — Заход в аптеку, в магазин продуктов, походы через зебру сняты так, чтобы все могли насладиться настоящей реакцией случайных прохожих. Не поверите, но никто не плюнул нам в спину».

Лолита отметила, что съемку увидели люди разных поколений, но при этом всем было весело. Артистке понравилось гулять, поднимая всем настроение и выводя москвичей из «ковидной» депрессии.

«Климакс настроения страшнее, чем физиологический. Мы его победим», — заявила певица.

Клип вышел 2 июля, причем на YouTube-канале Коста Лакоста появилась еще и альтернативная версия музыкального ролика.

Смотрите также: