Вокалист Imagine Dragons посвятил новую песню умершей родственнице

2 июля популярная американская инди-рок-группа Imagine Dragons выпустила новый сингл Wrecked, а также анонсировала свой пятый студийный альбом. Пластинка под названием Mercury – Act 1 выйдет 3 сентября.

А пока остановимся на новой песне. Ее написал вокалист группы Дэн Рейнольдс, и предыстория у этой композиции весьма трагичная. Музыкант создал ее под впечатлением от смерти жены своего брата, свидетелем которой он стал. Девушка умерла от рака.

«Она была самым ярким светом. Лучик радости и силы для всех, кого она встречала. Ее внезапная кончина потрясла меня до такой степени, что я до сих пор не могу выразить это, — пишет Дэн в Instagram. — Я был с ней и моим братом, когда она умерла, и впервые в жизни я увидел смерть так близко. Она запечатлела в моем сознании хрупкость жизни и конечность всего вокруг. Я видел, как мой брат столкнулся с тем, чего никому не пожелаешь. Но я также видел, как его вера принесла ему надежду».

Музыкант подытожил, что эта песня отражает его желание навечно быть с теми, кого он любит.

Добавим, что ранее группа уже выпустила два сингла с нового альбома — Follow You и Cutthroat.

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Напомним, что Imagine Dragons являются обладателями «Грэмми» и множества других музыкальных наград. Их самые известные песни: Radioactive, Believer и Thunder — также популярны и в России.

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