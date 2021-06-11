Maroon 5 выпустили седьмой альбом, посвященный умершему менеджеру

На пластинке 12 треков плюс еще два в делюкс-издании.

11 июня знаменитая американская поп-рок-группа Maroon 5 выпустила свой седьмой студийный альбом под названием Jordi. Именно так — Джорди — фронтмен коллектива Адам Левин называл менеджера музыкантов Джордана Фельдштейна, который умер в 2017 году от сердечного приступа в возрасте 40 лет.

«Я действительно сожалел бы, что не назвал пластинку в честь того, кто был самой важной фигурой в карьере нашей группы, во всем. И я скучаю по нему каждый божий день своей жизни, и я никогда не заполню эту дыру, никогда», — признался Левин в интервью на радио Apple Music 1.

Добавим, что Фельдштейн был не просто менеджером, но и другом детства вокалиста. Когда он скончался, группа почтила его память синглом Memories, который стал всемирно известен. Он вошел в новый альбом вместе с дуэтами таких артистов, как H.E.R., Megan Thee Stallion, Blackbear, Стиви Никс и других.

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У пластинки есть делюкс-издание с двумя дополнительными треками, в одном из которых участвует певец Джейсон Деруло.

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