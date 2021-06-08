Новый анимационный клип Глюкозы в стиле киберпанк выйдет 11 июня

8 июня певица Глюкоза опубликовала в Instagram первые кадры своего нового клипа «Мотыльки», который анонсировала несколькими днями ранее, перед своим 35-м днем рождения. Как и говорила артистка, по духу и рисовке это будет продолжение анимационного клипа «Жу-жу» 2018 года, в котором она предстала беловолосой бунтаркой в стиле киберпанк.

Поклонников певицы снова ждут яркая анимация и сражения с использованием технологий будущего. А еще в песне и клипе будет куплет популярного украинского видеоблогера и рэпера Киевстонера, он же Альберт Васильев.

Глюкоза сообщила, что релиз трека и клипа состоится 11 июня.

«Посмотреть бы на мультяшного Киевстонера», «Cyberpunk 2077 вдохновил, сразу видно», «Ждем триквел вместе с Моргенштерном» — такие комментарии от подписчиков появились под постом звезды в Instagram.

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