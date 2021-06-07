«Поговорим о том, кто мы и откуда»: Певцов даст «Неюбилейный концерт» в свой день рождения

8 июля свой день рождения отметит актер и музыкант Дмитрий Певцов. В 2021 году ему исполнится 58 лет. Не юбилей, но, тем не менее, артист наметил себе большой праздничный концерт, который так и будет называться «Неюбилейный». Мужчина выступит на сцене московского театра «Ленком» аккурат 8-го числа.

«Поговорим о том, кто мы и откуда, и что такое есть наша Родина и наши родители. Что такое любовь, и почему без нее вообще нельзя. Вот об этом обо всем порассуждаем в музыкальной форме», — обратился Певцов к своим поклонникам в Instagram.

Известно, что актер выступит со своим коллективом «Певцовъ-оркестр». Он исполнит лучшее из своих музыкальных программ «Откровения», «То, что я должен сказать», «Баллада о Высоцком», «Музыкальные шедевры советского кино» и «Эхо Победы». Билеты можно приобрести на сайте артиста.

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