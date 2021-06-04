«Муж сидит и придумывает образы»: Глюкоза выпустит продолжение клипа «Жу-жу»

7 июня певица Глюкоза отметит 35-летие. И к этой дате у нее запланирован выход нового анимационного клипа под названием «Мотыльки». В новом интервью артистка призналась, что эту работу для нее рисует муж-бизнесмен Александр Чистяков в качестве подарка жене на ее день рождения.

«Это для меня намного ценнее, чем если бы он устроил мне сюрприз в ресторане или подарил какой-то шикарный подарок и миллион алых роз. Для меня дорого, что он изо дня в день сидит и придумывает образы для моего клипа, придумывает какие-то фишки, работает с художниками, режиссерами, — рассказала звезда «Теленеделе». — Первый мультипликационный клип, который мы сделали вместе, – «Жу-жу» для «Ленинграда», и наш новый клип «Мотыльки» будет его продолжением».

Напомним, Глюкоза начала свою музыкальную карьеру с анимационных клипов, создав себе образ боевой 3D-бунтарки с доберманом. Однако последние десять лет у нее выходили, в основном, ролики с ее реальной внешностью. В 2018-м певица спела дуэтом с группой «Ленинград», и клип на песню «Жу-жу» снова вышел рисованный. Целая команда художников и режиссер Илья Найшуллер создали артистке новый анимационный образ, на этот раз двухмерный и в стиле киберпанк. Эта видеоработа стала одновременно и возвращением Глюкозы к истокам, и новым словом в отечественной музыкальной индустрии.

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