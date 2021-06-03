«Мы были горячими и снимали это»: Билли Айлиш показала созревшее тело в новом клипе

2 июня популярная американская певица Билли Айлиш выпустила новый клип Lost Cause («Проигранное дело»). Если в своем нашумевшем музыкальном видео Therefore I Am 19-летняя девушка показала, как она озорничает в закрытом на ночь супермаркете, но здесь звезда показала другую грань молодежного веселья, а именно устроила девичник с другими девчонками. Красавицы в кадре танцуют, катают друг друга на тележке из супермаркета, едят чипсы, играют в игры и нежатся на кровати.

Несмотря на то, что новая песня Билли получилась медленной и меланхоличной, в клипе достаточно много движения (даже тверк присутствует). Девушки в домашней одежде не скрывают своих тел, в том числе и главная «виновница торжества». Сама Айлиш не раз засветила в ролике налитую грудь и аппетитные ножки. Что-то подсказывает, что далее мы увидим еще более откровенные клипы от западной мегазвезды.

«У нас было время, когда мы были горячими и снимали это, хе-хе», — написал певица в Instagram.

Она также призналась, что это одна из ее любимых песен нового альбома Happier Than Ever, релиз которого намечен на 30 июля.

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