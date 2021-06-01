У юных музыкантов появился шанс записать песню с Ритой Дакотой и группой IOWA

В День защиты детей «Музыка ВКонтакте» запустила конкурс для юных музыкантов, которые мечтают стать звездами. К участию приглашаются ребята младше 18 лет, которые уже смогли написать собственную песню. Для победы нужно до 21 июня зарегистрироваться в специальной форме и сбросить организаторам свой трек в формате mp3.

Победитель будет приглашен на профессиональную студию, чтобы записать свою песню вместе с певицей Ритой Дакотой и группой IOWA.

«Главный наш посыл в том, что сейчас как никогда нужны профессиональные музыканты и мы хотим вдохновить детей заниматься музыкой! — написала солистка IOWA Катя Иванчикова в Instagram. — Мы не просто выберем лучшую песню и спродюсируем. Ты приедешь к нам на студию, мы расскажем все секреты создания твоего трека, ты поучаствуешь в процессе записи и мы запишем фит (совместную композицию. — Прим. авт.)!»

24 июня «Музыка ВКонтакте» опубликует плейлист с лучшими присланными работами и назовет имя победителя конкурса.

Смотрите также: