«Тебя ждет успех!»: сын Сергея Жукова выпустил свой первый клип

28 мая состоялась премьера первого музыкального клипа сына Сергея Жукова — 11-летнего Энджела. Паренек взял себе псевдоним Angel («Ангел») и выпустил танцевальную песню «Девочка-депрессия», по саунду очень похожую на творчество группы «Руки Вверх!».

В клипе юноша сбегает со скучной школьной экскурсии вместе со своей прелестной возлюбленной, а затем устраивает с друзьями дискотеку. Вместе с братом в ролике снялась его старшая сестра Ника.

«Сыночек, я тобой очень горжусь! — написал в Instagram Сергей Жуков. — Ты — наше солнышко, и твой талант уже освещает всех лучами радости и добра! Я верю, что тебя ждет успех!»

Помимо этого звездный отец призвал армию фанатов «Руки Вверх!» поддержать его сына лайками и прослушиваниями.

«Пусть эта песня и этот добрый, позитивный клип разлетятся по миллионам юных слушателей. Ведь нет ничего лучше, чем видеть своих детей счастливыми и радоваться за них!» — добавил 45-летний артист.

Напомним, у солиста «Руки Вверх!» в браке с певицей Региной Бурд трое детей: 12-летняя Ника, 11-летний Энджел и шестилетний Мирон. Также есть еще взрослая дочь Александра от первого брака, живущая в Америке. Девушка стала актрисой.

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