«Их еще никто не слышал»: Орбакайте рассказала о новых песнях, которые выпустит в 2021 году

В юбилейном интервью певица Кристина Орбакайте перечислила песни, которые появились в ее репертуаре с легкой материнской руки Аллы Пугачевой. Их оказалось не так-то много — «Поговорим», «Горькое похмелье», «Мир», «Перелетная птица», «Май», — а остальное дочь Примадонны находила сама, либо авторы выходили на нее напрямую.

Журналисты спросили 50-летнюю артистку — не делится ли с ней сейчас звездная мать чем-то из своих «закромов», которые она сама спеть не успела. Кристина ответила, что когда Алла Борисовна, готовила свою программу «Постскриптум», то нашла четыре песни, которые решила отдать дочери.

«Говорит: «Они тебе лучше подойдут». Я их действительно прочувствовала, две уже записала, — цитирует Орбакайте портал MK.ru. — Их еще никто не слышал. Это будет премьерой. Покажу одну на свой день рождения, она называется прямолинейно: «Я, Кристина Орбакайте», записала во время пандемии, когда был жесткий карантин. А от мамы будет песня «Сон во сне», она уже в работе, скоро выйдет клип на нее».

Еще одна новая песня под названием «Сигарета» готовится певицей к ее новой юбилейной программе, которую она запланировала представить грядущей осенью в концертном зале Кремля. Звезда очень надеется, что площадка будет полностью открыта к тому времени. Летом же она как раз планирует завершить данное шоу, куда войдут все перечисленные композиции.

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