Круче, чем Dynamite?: BTS выпустили новый клип Butter

Утром 21 мая мегапопулярная корейская поп-группа BTS выпустила песню и клип Butter («Масло»), которые анонсировала ранее. В музыкальном ролике певцы, как обычно, щеголяют в модных костюмах, танцуют и строят глазки своим поклонницам. И пока фанатки бой-бэнда по всему миру активно дарят своим кумирам просмотры, журналисты готовятся писать про новый рекорд коллектива.

Напомним, что в прошлом году сладкоголосые корейцы установили рекорд в YouTube (с клипом Dynamite) по самому «взрывному» видео, то есть, по количеству просмотров в первые минуты после публикации.

Их новый клип, пока идет не хуже. Как пишут обозреватели в Twitter, Butter преодолел отметку в 10 миллионов всего за 13 минут своего существования в YouTube. Ранее таким успехов могла похвастаться только их предыдущая видеоработа.

За три часа количество просмотров приблизилось к 30 миллионам. Фанаты поп-музыки ждут цифру, которая наберется за первые сутки.

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Напомним, группа была собрана корейскими продюсерами в 2013 году и с тех пор обросла миллионами фанатов по всему миру, которые вполне заслужено называют себя «Армией». Скоро в музыкальном бизнесе не останется рекордов, которыми не отметились красавчики из BTS.

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