«Хорошо поющий живьем»: победитель «Маски» выступит на «Квартирнике у Маргулиса»

В субботу, 22 мая, в новом выпуске «Квартирника НТВ у Маргулиса» появится неожиданный гость. Для зрителей канала еще раз споет победитель второго сезона шоу «Маска» Джахид Гусейнли, более известный как певец Jony.

«Молодой и ранний, хорошо поющий живьем, что, наверное, сейчас довольно редко у звезд, появившихся из Интернета. Вменяемый и тактичный и, что удивительно для меня, неплохо знающий нашу рок-н-рольную жизнь и песенки эпохи возрождения нашего рока!» – описал своего гостя Евгений Маргулис.

Известно, что в передаче 25-летний Jony исполнит свои хиты «Без тебя я не я», «Комета», «Лали» и другие композиции. Певец расскажет о своем детстве, вспомнит интересные истории из музыкальной школы, а также поделится, как выбирал себе псевдоним, и почему ему больше нравится выпускать отдельные треки, а не целые альбомы.

Не пропустите «Квартирник НТВ у Маргулиса» — 22 мая в 00:00.

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