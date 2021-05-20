«Стопроцентное лекарство от меланхолии»: Денис Клявер выпустил четвертый сольный альбом

Певец Денис Клявер выпустил свой четвертый сольный альбом. Пластинка называется «Тебя удача найдет» — так же, как и заглавная песня нового релиза. Всего выпущено 10 треков, каждый из который является воодушевляющей мини-историей в трендовом звучании электро-поп.

«Этот альбом — стопроцентное лекарство от меланхолии, — говорит певец. — В него вошли как новые песни, так и выпущенные за последние пару лет, но в обновленной аранжировке. Этот год действительно решил пробить нас на прочность, моментами уж очень жестко. И как мне кажется, сейчас, в поставленных рамках, всем точно не хватает большого всплеска концентрированного позитива извне. Как я еще могу донести свой посыл до всех? Только через музыку, которая всегда выручала и будет выручать от негатива вокруг».

Добавим, что вышедший в 2020 году сингл «Тебя удача найдет» в одночасье поднялся и остается на первых позициях музыкальных чартов радиостанций страны. В альбом также вошла новая интерпретация композиции Дмитрия Маликова «Брачный кортеж», которая является одной из любимых песен юности Клявера. Жизнерадостную концепцию поддержал трек «Давай помечтаем», но рядом с ним стоит меланхоличная композиция «Кто, если не я». Также на пластинке присутствуют дуэты с певицей Славой и Машей Вебер.

Кстати, 46-летний певец сообщил, что уже в июне приступит к съемкам клипа на песню «Тебя удача найдет».

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