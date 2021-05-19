«Можем поиграть в бабушку и внука»: Лолита выпустит две песни с рэпером

57-летняя певица Лолита Милявская анонсировала совместный проект с 32-летним рэпером Коста Лакоста. Артисты должны будут выпустить две песни. Один из треков они уже записали, и, по словам женщины, он получился чумовым.

Чтобы создать для такой партнерши подходящую композицию молодой музыкант беседовал с ней несколько часов, но их общение было невинным, уверяет звезда эстрады.

«Когда мы стали обсуждать всю эту историю, я сразу сказала: «Давайте только в пиар-целях не будем играть в какие-то непонятные романы, как это обычно бывает. Разве что можем поиграть в бабушку и внука», — поделилась Лолита с издание 7days.

Певица добавила, что она восхищается рэперами и их чувством ритма, потому как ей самой этого качества не хватает. Если Милявской приходится работать в новой студии, то она всегда первым делом извиняется перед звуковиками за то, что такая неритмичная.

Напомним, что последний альбом Лолита выпустила 2018 году. И тех пор у нее вышло не более десяти синглов.

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