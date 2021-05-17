«Отменяйте все релизы на 2021-й»: Моргенштерн анонсировал свой четвертый альбом

20 мая состоится релиз нового альбома рэпера Моргенштерна под названием Million Dollar: Happiness («Миллион долларов: Счастье»). Очевидно, что это отсылка к другой пластинке — Million Dollar Depression («Депрессия на миллион долларов») рэпера Фараона.

На 17-е число для прослушивания доступна только одна песня — Show. В новом треке Моргенштерн читает о том, как публика хочет от него шоу, и он обещает крутое развлечение, но в ответ ждет «нулей на счет». 23-летний артист также выпустил клип к этой песне, который, правда, длится всего две минуты и заканчивается анонсом альбома. В ролике звезда предстала в ярком образе клоуна в цирке под куполом, и в конце видео он выстреливает собой из пушки.

Всего на новой пластинке будет 13 треков. Некоторые из них, очевидно, посвящены битмейкеру рэпера Славе Марлоу, который уже успел стать самостоятельным артистом. В частности, есть такие названия, как «Слава вернись», «Скит от Славы» и «Последний бит от Славы».

«Отменяйте все релизы на 2021. И на пару лет вперед», — написал Моргенштерн в Instagram, намекая на то, что его новый релиз надолго заполнит собой музыкальное пространство.

Напомним, что это будет четвертый студийный альбом рэпера. С 2018-го он стабильно выпускает по пластинке в год.

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