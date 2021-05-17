Денис Майданов поделился, что будет назначать концерты не раньше весны 2022 года

Заслуженный артист РФ, автор песен Денис Майданов рассказал о том, когда собирается восстанавливать концертный график после пандемии. 45-летнего певца уже активно приглашают на выступления в регионы, но он говорит, что все зависит от эпидемической ситуации в конкретном городе.

«У меня ведутся переговоры по разным датам. Концерт запрашивается, и все зависит уже от региональных властей, поэтому все готовятся. Как только приходит разрешение — концерт организовывается. Кассовых концертов я пока не планирую, потому что это коммерческий риск. Они будут назначаться только не раньше следующей весны», — прокомментировал исполнитель ФАН.

Добавим, что в 2021 году Майданов выпустил песни, посвященные Черноморскому флоту, Воздушно-десантным войскам и МЧС. В интервью мужчина отметил, что патриотическая музыка не является коммерчески прибыльной, поэтому молодежь не идет в данный жанр.

«Поэтому если не я, то кто? Раньше это делали Александра Пахмутова и Николай Добронравов, а теперь я. В основном, это все-таки душевная и человеческая работа», — говорит артист.

Майданов подчеркнул, что в своих песнях он ничего не придумывает, а передает все так, как прочувствовал в собственной жизни. В этой честности и кроется секрет его успеха у зрителей. Однако сам певец не является силовиком или военным, чтобы рассказывать о представителях данных профессий на личном опыте. Этот момент он объясняет тем, что очень близко общается с воспеваемыми им людьми и знает их быт и службу из первых уст.

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