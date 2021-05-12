Группа Hurts отменила свой тур 2021 года, в том числе и в России

Печальная новость для поклонников британской музыкальной группы Hurts: западные артисты отменили свой осенний тур 2021 года по личным обстоятельствам и отчасти из-за пандемии. В 2020-м коллектив, состоящий из Тео Хатчкрафта и Адама Андерсона, выпустил свой пятый альбом Faith и собирался прокатиться по миру с одноименной концертной программой. Однако на сегодняшний день все выступления отменены, о чем сообщается на сайте группы.

В сентябре музыканты планировали гастролировать по Европе, начиная с Лондона и заканчивая Минском, Киевом, Одессой и Ригой. В октябре они должны были приехать в Сибирь: в графике стояли Владивосток, Хабаровск, Иркутск и другие города. В ноябре коллектив ждали в Краснодаре, Воронеже, Уфе, Казани и в Петербурге, а в Москве было заявлено аж два концерта.

«Мы приносим глубочайшие извинения всем вам. Надеемся, вы понимаете, что это верное решение для каждого из нас. А сейчас все, что нам необходимо, это время. Спасибо за все», — цитирует музыкантов концертное агентство Pop Farm.

Оно же сообщает, что возврат билетов осуществляется по месту приобретения.

Напомним, что группа Hurts приезжала в Россию с турами в 2015 и 2017 годах, выступала в передаче «Вечерний Ургант».

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