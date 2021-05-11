«Высказала все, что могла»: МакSим призналась, что боялась написать хит в 2020 году

В новом интервью певица МакSим рассказала о том, как для нее прошла пандемия. Удивительно, но 37-летняя артистка даже не заметила всяких карантинов и ограничений. Как раз перед первой волной коронавируса женщина закрылась от мира и больше не хотела выступать. Пока другие исполнители страдали из-за отмены концертов и сидели дома, сочиняя новые хиты, она забросила творчество и жила для себя и двух своих дочек.

«Мне казалось, что я написала все, что хотела. Высказала все, что могла. Не подходила к клавишам, не разбирала гастрольную сумку. Больше ничего не желала, — призналась певица изданию WomanHit. — Была боязнь появления хита, как это дико или высокопарно не звучит. Я же снова могу сесть на сумки и поехать на гастроли».

К радости поклонников, МакSим все-таки вернулась к творчеству и продолжила писать песни. Гастролировать с концертами она тоже будет, но уже не для заработка денег. Сложно поверить, но когда-то эта хрупкая женщина давала по 25—28 выступлений в месяц.

«Я хочу, но это не должно превращаться в конвейер, — прокомментировала артистка свои будущие концерты. — Артист должен каждый раз иметь столько сил, чтобы выдать все, что у него есть. Он не должен выходить изможденным на сцену. Он должен гореть».

Напомним, весной 2019 года МакSим попала в автомобильную аварию, после которой ей пришлось продолжительно время восстанавливаться. А в начале 2020-го певица объявила о том, что покидает сцену из-за проблем со здоровьем.

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