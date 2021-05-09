«Мы тут, чтобы сломать стену»: Манижа изменила текст песни Russian Woman

Певица сделала одну из строчек своей композиции более сильной.

В Сети появилась запись с пресс-конференции певицы Манижи в Роттердаме. Напомним, 29-летняя исполнительница представляет Россию на песенном конкурсе «Евровидение» с композицией Russian Woman («Русская женщина»). Выступая перед журналистами, она представила свою команду и призналась, что немного изменила свою песню, с которой выйдет на сцену.

Так, ранее в тексте была строчка на английском: «Ты достаточно сильна, чтобы отскочить от стены». Девушка решила усилить песню и заменила ее на: «Ты достаточно сильна, ты сломаешь стену».

«Я решила, что мы не отскакиваем от стены, мы тут, чтобы сломать стену», — заявила Манижа, отвечая на вопрос.

Добавим, что во время выступления певицы на «Евровидении» ей с огромного экрана будут подпевать многие женщины со всей России, в том числе, и знаменитости, например, Чулпан Хаматова, Татьяна Буланова, Ида Галич и другие.

Сам конкурс пройдет с 18 по 22 мая в голландском городе Роттердаме.

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