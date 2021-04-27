Примерившая образ блондинки Билли Айлиш анонсировала новый сингл

26 апреля американская певица Билли Айлиш опубликовала в соцсетях 15-секундный тизер своего нового сингла Happier Than Ever («Счастливее, чем когда-либо») и клипа к нему. Кроме названия композиции, 19-летняя артистка ничего не указала, так что дата релиза песни пока неизвестна, однако у нее уже есть своя страница в «Википедии».

Но даже без подробностей Билли умеет заинтриговать аудиторию и вызвать ажиотаж вокруг своих работ. В коротком ролике она изменила своему яркому образу и предстала блондинкой с высветленными волосами. Девушка сидит в кресле и бросает томный взгляд в кадр. Наверняка для каждого ее фаната эти загадочные глаза несут в себе очень глубокий посыл.

Напомним, что в 2020 году певица выпустила четыре сингла, один из которых является саундтреком к новому фильму о Джеймсе Бонде, чья премьера уже несколько раз откладывалась из-за пандемии. В текущем году у молодой артистки вышел дуэт с испанской певицей Розалией, а Happier Than Ever станет вторым релизом.

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