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Примерившая образ блондинки Билли Айлиш анонсировала новый сингл

Скоро выйдет новый клип певицы, но точную дату она не назвала.

Примерившая образ блондинки Билли Айлиш анонсировала новый сингл
Билли Айлиш загадочно намекнула на новый клип. Фото: globallookpress.com

26 апреля американская певица Билли Айлиш опубликовала в соцсетях 15-секундный тизер своего нового сингла Happier Than Ever («Счастливее, чем когда-либо») и клипа к нему. Кроме названия композиции, 19-летняя артистка ничего не указала, так что дата релиза песни пока неизвестна, однако у нее уже есть своя страница в «Википедии».

Но даже без подробностей Билли умеет заинтриговать аудиторию и вызвать ажиотаж вокруг своих работ. В коротком ролике она изменила своему яркому образу и предстала блондинкой с высветленными волосами. Девушка сидит в кресле и бросает томный взгляд в кадр. Наверняка для каждого ее фаната эти загадочные глаза несут в себе очень глубокий посыл.

Напомним, что в 2020 году певица выпустила четыре сингла, один из которых является саундтреком к новому фильму о Джеймсе Бонде, чья премьера уже несколько раз откладывалась из-за пандемии. В текущем году у молодой артистки вышел дуэт с испанской певицей Розалией, а Happier Than Ever станет вторым релизом.

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