Катя Семенова соберет звезд на юбилейном концерте 13 мая

13 мая эстрадная певица Катя Семенова даст живой концерт в Москве, приуроченный к ее 60-летнему юбилею. Мероприятие под названием «Осталась только музыка» пройдет в Центральном доме кино, начало — в 19 часов.

Кроме главной звезды вечера, что исполнит свои хиты, на сцене появятся: Марк Тишман, Наталья Варлей, Юрий Беляев, Алена Апина, Оксана Сташенко, Татьяна Абрамова, Елена Валюшкина и другие артисты.

«Нам есть, что спеть, рассказать, протанцевать… — сказала певица в Instagram, приглашая поклонников на свой творческий вечер. — Но существуют всегда какие-то риски и опасности. И если билеты не будут раскупаться, то концерт придется отменить».

Артистка попросила подписчиков поддержать ее и не пропустить это музыкальное событие.

Напомним, за свою творческую карьеру Катя Семенова выпустила 17 альбомов. Одни из самых известных песен — «Подруги замужем давно», «На минутку», «Школьница», «Последнее танго». Также исполнительница выступала в роли композитора для своих коллег: Алены Апиной, Ларисы Долиной, Светланы Лазаревой, Тамары Гвердцители, Лолиты Милявской, Светланы Разиной, Алики Смеховой и других.

Смотрите также: