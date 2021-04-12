Звезды отправили российским космонавтам на орбиту музыкальные открытки

Российским космонавтам прилетело еще одно поздравление с годовщиной полета Гагарина. На этот раз музыкальное. Аудиосервис «СберЗвук» совместно с Роскосмосом оправил экипажу МКС праздничные плейлисты с их любимыми треками — каждому свой. Проект поддержали и звезды, что исполняют эти песни. Они записали для летчиков поздравительные интро к новым плейлистам.

Так отечественные космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Олег Новицкий, работающие на орбите Земли, получили теплые слова от рэпера Влади из «Касты», лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева, а также группы «Би-2», Льва Лещенко и Олега Газманова, вокалиста рок-группы «Анимация» Константина Кулясова, Дениса Майданова, Александра Маршала и других исполнителей. Эти плейлисты так и называются «Звезды поздравляют космонавтов».

«Привет, Сергей! Для нас стало приятной неожиданностью, что ты являешься поклонником группы «Би-2» и обожаешь песню «Ангелы». Мы хотим тебе пожелать удачи, здоровья, счастья и поздравить с профессиональным праздником, с Днем космонавтики! Рок-н-ролл forever!» — обратились к Кудь-Сверчкову Шура и Лева из «Би-2». «Олег, спасибо, что благодаря вам наша музыка звучит на орбите! Я от всей души поздравляю всех покорителей космоса с Днем космонавтики!» — обратился Николай Расторгуев к Новицкому, отправляя ему песню «Комбат». «В детстве я и мои ровесники, мы все хотели стать космонавтами. Я помню, как запускали первый спутник, как полетел Гагарин. Я помню Белку и Стрелку. Мы следили за вами, мы любили и любим вас! Для меня огромная честь и удовольствие, что космонавты, наши герои на орбите, любят мою песню «Офицеры». Возвращайтесь, счастья, здоровья, удачи! Всегда буду с вами и писать для вас!» — растрогался Олег Газманов.

Помимо перечисленных, в плейлисты вошли следующие композиции:

«Голубые береты» — «Расплескалась синева»;

«Сябры» — «Беловежская пуща»;

«Сплин» — «Оркестр»;

Brainstorm — «Ты не один»;

«Анимация» — Happy End;

Дельфин — «Слышишь»;

Влади — «Решено»;

Non Cadenza — «Незнакомец» и другие.

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