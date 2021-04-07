Фанатка разделась на концерте группы «Вельвет» в Москве

В начале апреля в Москве прошел живой концерт группы «Вельвет». Музыканты с радостью встретились с поклонникам после ослабления режима ограничений и представили новых альбом «Обратный отсчет».

Фанаты группы тоже соскучились по живым выступлениям. Настолько, что практически сразу раскупили все билеты на концерт. Музыканты были не прочь раздать автографы и сфотографироваться с фанатами. Одна из поклонниц воспользовалась предоставленным случаем и решила сделать этот вечер незабываемым — не только для себя, но и для артистов.

Когда солистка группы Екатерина Белоконь начала подписывать флаеры, что ей подсовывали слушатели, одна из фанаток подошла к ней и спустила свои штаны — чтобы певица расписалась у нее на ягодице. Артистка не растерялась и оставила след на коже смелой поклонницы.

В финале вечера музыканты всем составом спустились к публике для общего фото и смогли вернуться на сцену только после настоятельной просьбы к толпе фанатов отпустить их.

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