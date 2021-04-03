«Не могу работать для вас вполноги»: Лобода перенесла концерт из-за коронавируса

3 апреля в концертном зале «Барвиха Luxury Village» должен был состояться концерт Светланы Лободы. Но из-за того, что певица заразилась коронавирусом, она была вынуждена перенести выступление на более позднюю дату. Проконсультировавшись с врачами, она приняла решение, что шоу состоится 24 апреля, о чем сообщила поклонникам в Instagram.

«В связи с тем, что после вируса организму противопоказаны физические нагрузки в течение двух недель, — написала 38-летняя артистка. — Вы знаете, как я отдаюсь на концертах и просто не могу работать для вас вполноги. Уверена, лучше подождать еще несколько дней, чтобы потом оторваться по полной!»

Светлана добавила, что ее состояние стабильно. Суперзвезда сохраняет бодрость духа и даже пытается работать, находясь в постели. Она надеется, что поклонники проявят понимание и подождут ее выздоровления. Все купленные на шоу билеты остаются действительными.

В комментариях, кроме фанатов, певице пожелали выздоровления Наташа Королева, Артур Пирожков, Яна Рудковская, Игорь Крутой и стилист звезды Бичолла Тетрадзе.

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