«Спасибо моим слушателям»: Зара получила премию «Прорыв года»

В одной из последних публикаций артистки Зары появилось сообщение о том, что знаменитость стала номинантом престижной музыкальной премии.

Певица рассказала, что получила награду за лучший альбом. Также Зара призналась, что заряжена на работу. В последнее время она вернулась к репетициям и вскоре готовится выступить вживую перед большой аудиторией.

«Сейчас артисты и музыканты проживают важнейший период в профессии: постепенно снимаются ограничения, у нас появляется долгожданная возможность выступать, общаться со своим зрителем, быть услышанным», — отметила Зара.

Несмотря на то что артисты не могли устраивать концерты, Зара не расслаблялась. Исполнительница записала альбом, который выиграл премию:

«Я стала победителем премии «Прорыв года» в номинации «Альбом года». Искренне благодарю премию за награду и высокую оценку. Спасибо всем моим слушателям за колоссальную поддержку и стимул делать и открывать новое в себе и музыке!»

Фанаты Зары поздравили кумира с победой:

«Ты удивительная, Зара! Люблю тебя и поздравляю от всей души еще с одной победой!», «Достойная награда за такой чувственный и качественный альбом», «Поистине заслуженная победа и награда».

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