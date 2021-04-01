«Мгновенное притяжение друг к другу»: Ольга Серябкина выпустила новый танцевальный трек

1 апреля вышел новый сингл Ольги Серябкиной. Это совместная песня с экс-вокалистом канадской электронной группы Azari & III Седриком Гасаидой, записанная на английском языке. Танцевальный трек называется Pleasure, его звучание отсылает слушателей к диско-попу 90-х, но при этом отвечает современным тенденциям.

«Эта песня про химию, которая возникает между двумя только что встретившимися людьми. Их мгновенное притяжение друг к другу и возникшая связь сильнее всех переживаний. Они не думают о цене, которую должны будут заплатить позже. Они живут настоящим и получают удовольствие в моменте», — прокомментировали певцы свое новое творение.

Чтобы еще больше погрузить поклонников в эту музыку, звезды сняли специальное live-видео.

Напомним, 35-летняя Ольга Серябкина, ранее известная как Molly, до 2019 года выступала в группе «Серебро», а затем начала сольную карьеру. Покинув коллектив, певица выпустила альбом «Косатка в небе». А в 2020 году в нее вышло еще около десятка песен.

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