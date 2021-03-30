В апреле группа «Вельвет» даст живой концерт в Москве и выпустит новый альбом

На 2021 год у коллектива запланированы две новые пластинки.

По живым концертам соскучились не только звезды, но и зрители. 3 апреля группа «Вельвет» выступит в столичном клубе «16 тонн» — это будет первое шоу музыкантов после снятия большинства ограничений в Москве. И на него уже распродано более 70% билетов.

«Это практически солд-аут! После пандемии сложно предполагать, пойдут ли вообще люди на концерт. Наши слушатели — вы лучшие! Только не забывайте про маски и перчатки», — предупреждают участники группы.

Также в этом году они настроены выпустить две короткоиграющие пластинки. Первая — под названием — «Обратный отсчет» — увидит свет уже 12 апреля. Песни из нее как раз можно будет услышать на грядущем концерте. В отличие от уже известных хитов группы «Прости», «Продавец кукол», «Капитан Арктика», новые треки получились более камерными по звучанию.

Также «Вельвет» благодарит своих слушателей за тысячи отзывов со всего мира. Музыкантам очень приятно, что их песни сопровождают поклонников в трудные и счастливые дни.

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