«Поезд в огне»: перед российской кинопремьерой «Майор Гром» вышел клип с горящим Петербургом

1 апреля в кинотеатрах выйдет отечественный фильма «Майор Гром: Чумной доктор» — первый полноценный российский кинокомикс (не считая «Защитников», конечно же). Героем картины стал парень без суперспособностей, зато с фирменной харизмой Глеба Жеглова и аналитическим складом ума — бравый полицейский Игорь Гром. Ему предстоит поймать таинственного преступника под маской чумного доктора, который объявил кровавую вендетту богачам и коррупционерам, а еще подбивает жителей Санкт-Петербурга на бунт.

Известно, что рэпер Леван Горозия (бывший L’One) записал саунтрек к этому фильму. 26 марта в Сети появился его клип «Поезд в огне», в котором использованы кадры из новой картины. Артист читает рэп от лица бунтарей, что пошли за Чумным Доктором и начали сеять хаос на питерских улицах. Трек подчеркивает сложность фильма — ведь главному герою без суперсил придется сразиться с тем, кто возомнил себя супергероем и объявил войну беззаконию и несправедливости, а за этим антагонистом пошли обычные люди, которые давно хотят перемен. И как образцовому полицейскому в этой ситуации выполнять свой профессиональный долг?

Фишкой музыкального видео стало то, что 35-летний Горозия сам сыграл в нем все роли — и бунтарей, что поджигают город в масках чумного доктора, и омоновцев, что пытаются их остановить. В этом трюке компьютерной графики можно разглядеть скрытый посыл клипа — по разные стороны баррикад находятся одни и те же люди, граждане одной страны.

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