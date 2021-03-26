Рэпер Face сыграл таксиста и упомянул Ирину Шейк в новом клипе

Молодой артист примерил на себя образ работяги, которым, по его словам, никогда не являлся.

26 марта рэпер Face (23-летний Иван Дремин) выпустил новый клип «Ван Дейк», в котором предстал в роли таксиста в неблагополучном районе. Днем его персонаж в спортивных штанах возит людей по городу, а по вечерам проворачивает криминальные делишки, за что в итоге оказывается за решеткой. Сама же песня, в очередной раз, о том, как молодая звезда зарабатывает безумные деньги на своих треках.

«Никогда ни на кого не работал, смотрел, как работает кто-то, и думал, как сделать банкноты в обход. Слишком много — мой доход», — читает рэпер.

В тексте Face упоминает супермодель Ирину Шейк и известного на весь мир рэпера Дрейка, а также называет себя коронавирусом, Годзиллой и пятым участником The Beatles. Стоит отметить, что молодой человек умудрился обойтись без мата, который щедро добавлял в свои первые песни. В клипе можно найти отсылку к культовому фильму «Брат», и сам артист усиленно создает образ криминального антигероя, позируя с пистолетом.

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Кстати, в этом видео на его лицо вернулись татуировки, отсутствием которых молодой артист хвастался в своей предыдущей работе.

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