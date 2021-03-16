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«Чистокровный шансон»: «внук» Джо Дассена записал французский кавер на песню «Этот город»

На новый вариант хита отреагировал Леонид Агутин.

«Чистокровный шансон»: «внук» Джо Дассена записал французский кавер на песню «Этот город»
Дело группы «Браво» живет. Фото: Global Look Press

Начнем день с прекрасной музыки. Вы слышали когда-нибудь бессмертный хит группы «Браво» «Этот город» на французском языке? О, сделайте это сейчас.

Известный продюсер, радиоведущий и музыкальный критик Михаил Козырев нашел в YouTube кавер, записанный якобы внуком незабвенного Джо Дассена. Молодой человек записал песню на французском, подыгрывая себе на акустической и электрогитаре, басу, банджо и баяне. Получилась отличная композиция для начала нового дня.

«На французском слушается как настоящий чистокровный шансон», — отметил Козырев в Facebook.

«Само собой, похоже на французский шансон. Жаль только, не смогли мы оценить, похож ли он на деда», — прокомментировал Леонид Агутин.

Кстати, в тех же комментариях российский музыкант отметил, что ему в молодости иногда говорили, что он похож на Джо Дассена.

Добавим, что на YouTube-канале французского блогера имеются также каверы на песни «Человек и кошка» (группа «Ноль») и «Последняя осень» (группа «ДДТ»). Парень является поклонником русского рока.

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Тэги

Группа "Браво"Джо ДассенкаверЛеонид АгутинМихаил КозыревмузыкаФранцияФранцузский язык