Дима Билан возобновит гастроли по России и по пути заедет в Китай

Дима Билан возобновляет гастрольную деятельность. С конца марта у 39-летнего артиста стартует музыкальный тур с обновленной концертной программой. 14-го числа певец опубликовал в Instagram расписание выступление и признался, что соскучился по зрителям.

25 марта — Воронеж;

6 апреля — Барнаул;

7 апреля — Новосибирск;

9 апреля — Иркутск;

12 апреля — Владивосток;

13 апреля — Хабаровск;

15 апреля — Благовещенск;

19 апреля — Кострома;

20 апреля — Иваново.

В том же посте артист указал, что одном из перечисленных городов у него запланировала поездка в другую страну, которая находится совсем рядом с населенным пунктом. Поклонники певца тут же догадались, что речь идет о Благовещенске, который стоит на границе с Китаем.

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