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Дима Билан возобновит гастроли по России и по пути заедет в Китай

В апреле певцы ждет концертный тур по Сибири.

Дима Билан возобновит гастроли по России и по пути заедет в Китай
Дима Билан возобновил гастроли на исходе пандемии. Фото: globallookpress.com

Дима Билан возобновляет гастрольную деятельность. С конца марта у 39-летнего артиста стартует музыкальный тур с обновленной концертной программой. 14-го числа певец опубликовал в Instagram расписание выступление и признался, что соскучился по зрителям.

  • 25 марта — Воронеж;
  • 6 апреля — Барнаул;
  • 7 апреля — Новосибирск;
  • 9 апреля — Иркутск;
  • 12 апреля — Владивосток;
  • 13 апреля — Хабаровск;
  • 15 апреля — Благовещенск;
  • 19 апреля — Кострома;
  • 20 апреля — Иваново.

В том же посте артист указал, что одном из перечисленных городов у него запланировала поездка в другую страну, которая находится совсем рядом с населенным пунктом. Поклонники певца тут же догадались, что речь идет о Благовещенске, который стоит на границе с Китаем.

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