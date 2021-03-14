Дима Билан возобновит гастроли по России и по пути заедет в Китай

Дима Билан возобновляет гастрольную деятельность. С конца марта у 39-летнего артиста стартует музыкальный тур с обновленной концертной программой. 14-го числа певец опубликовал в Instagram расписание выступление и признался, что соскучился по зрителям.
- 25 марта — Воронеж;
- 6 апреля — Барнаул;
- 7 апреля — Новосибирск;
- 9 апреля — Иркутск;
- 12 апреля — Владивосток;
- 13 апреля — Хабаровск;
- 15 апреля — Благовещенск;
- 19 апреля — Кострома;
- 20 апреля — Иваново.
В том же посте артист указал, что одном из перечисленных городов у него запланировала поездка в другую страну, которая находится совсем рядом с населенным пунктом. Поклонники певца тут же догадались, что речь идет о Благовещенске, который стоит на границе с Китаем.