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Официальное видео Манижи для «Евровидения» за сутки набрало миллион просмотров

Певица представила на суд европейским зрителями трек «Русская женщина».

Официальное видео Манижи для «Евровидения» за сутки набрало миллион просмотров
Манижа стремится попасть в общемировые тренды. Фото: Первый канал.

10 марта на официальном YouTube-канале «Евровидения» появилось видео с песней участницы от России — 29-летней Манижи. Прошли сутки, и ролик успел набрать миллион просмотров, а также получить 3-е место во вкладке «В тренде».

Напомним, песня артистки под названием «Русская женщина» (Russian Woman) победила в национальном отборе, который прошел в прямом эфире Первого канала вечером 8 марта. Композиция собрала наибольшее число голосов от зрителей.

В своем треке Манижа поет о природе русской женщины и ее проблемах. Время от времени вокалистка переходит на английский язык и речитатив. Музыкальная составляющая песни также изобилует современными приемами, популярными на мировой сцене.

Песенный конкурс «Евровидение-2021» пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме, Нидерланды.

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