Официальное видео Манижи для «Евровидения» за сутки набрало миллион просмотров

10 марта на официальном YouTube-канале «Евровидения» появилось видео с песней участницы от России — 29-летней Манижи. Прошли сутки, и ролик успел набрать миллион просмотров, а также получить 3-е место во вкладке «В тренде».

Напомним, песня артистки под названием «Русская женщина» (Russian Woman) победила в национальном отборе, который прошел в прямом эфире Первого канала вечером 8 марта. Композиция собрала наибольшее число голосов от зрителей.

В своем треке Манижа поет о природе русской женщины и ее проблемах. Время от времени вокалистка переходит на английский язык и речитатив. Музыкальная составляющая песни также изобилует современными приемами, популярными на мировой сцене.

Песенный конкурс «Евровидение-2021» пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме, Нидерланды.

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