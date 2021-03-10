«Шипы и Розы»: Тимати готовит новый мини-альбом

37-летний артист заявил, что предстоящий проект с его участием запомнится всем зрителям.

В одном из последних постов личного микроблога шоумена Тимати появилась видеозапись новой песни знаменитости. Отметим, что пока Тимур Юнусов показал только часть предстоящего сингла «Чокер».

Певец заявил, что этот трек станет официальным саундтреком к новому сезону проекта «Холостяк» на ТНТ. Более того, готовящийся альбом артиста тоже будет посвящен участию Тимати в шоу, где девушки борются за сердце самого завидного жениха страны.

«Ловите фрагмент трека «Чокер». Который озаглавит EP (мини-альбом) «Шипы и Розы», который в свою очередь станет саундтреком лучшего в истории сезона «Холостяк», естественно с моим скромным участием. Старт 14 марта», — отметил Тимати в своем аккаунте.

Что касается саундтрека, в нем Тимати воспел красоту дамы своего сердца. А также артист сравнил себя и возлюбленную с героями комиксов DC — Харли Квинн и Джокером.

Напомним, что ранее Тимати сообщил стоимость кольца для победительницы проекта. Новая избранница получит ювелирное изделие за 300 тысяч долларов.

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