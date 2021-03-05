«Именно это цепляет парней»: Настя Каменских выпустила новый сингл о силе каждой девушки

5 марта певица Настя Каменских сделала подарок прекрасному полу в преддверии Международного женского дня: у звезды вышел новый сингл с говорящим названием «Девочки рулят». Как его называет сама артистка, это танцевальный трек-манифест современной девушки.

«Девочкам всегда важно помнить, в чем наша сила. Мы прекрасны. Наша миссия — идти по жизни кайфуя, наслаждаться каждым моментом. Именно это цепляет парней. Мы команда, где все девчонки стоят горой за красоту и стиль, а при себе у них всегда помада и чулки. При этом мы всегда наполнены яркими эмоциями, счастливы, любим и любимы», — говорит Каменских.

В поддержку нового сингла Настя запустила челлендж в TikTok под названием #ДевочкиРулят. Его суть в том, что нужно показать суперсилу каждой девушки — умение успевать все. Естественно, под музыку вышедшей песни. Поклонницы NK не будут стараться зря, снимая свои ролики, — авторы самых интересных видео смогут выиграть эксклюзивную одежду от модного бренда певицы.

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