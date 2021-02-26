«Это сон?»: Земфира выпустила альбом впервые за восемь лет

26 февраля 2021 года певица Земфира порадовала своих фанатов новым альбомом. Пластинка называется «Бордерлайн» и содержит 12 новых песен, в том числе представленные ранее «Остин» и «Крым». Артистка объявила, что треки уже доступны на всех цифровых аудиоплощадках.

В подготовке релиза участвовало несколько иностранных музыкантов и звукорежиссеров. Также Земфира поблагодарила за это событие свою давнюю подругу Ренату Литвинову.

Стоит отметить, что это седьмой студийный альбом певицы, а шестой она выпустила в уже далеком 2013 году. Получается, «молчание» рок-звезды длилось целых восемь лет.

«Я дождалась», «Это сон?», «Не зря я не спала, боже мой», «Теперь и умереть спокойно можно», «Мы очень долго ждали и верили! Спасибо!» — такие комментарии пишут поклонники Земфиры в социальных сетях.

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