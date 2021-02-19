«Хоп хэй лала лэй»: россияне назвали песни, под которые проведут длинные выходные в феврале

Грядет 23 Февраля, а вместе с ним и три дня выходных. В связи с увеличенным уикендом аудиосервис «СберЗвук» провел опрос и узнал, какие песни россияне собираются слушать на отдыхе. Было опрошено более 1500 человек в возрасте от 18 до 60 лет из разных городов, и вот какие получились результаты.

38% опрошенных собираются уделить музыке солидную часть свободного времени в праздничные дни. Мужчины предпочитают рок и бритпоп, на вторых позициях у них шансон и авторская песня. Поэтому не удивляйтесь, если услышите из динамиков сильного пола следующие композиции:

Queen — Don’t Stop Me Now; Imagine Dragons — Natural; Scorpions — Wind of Change; Григорий Лепс — Натали; Михаил Круг и Вика Цыганова — Приходите в мой дом; Белый орел — Как упоительны в России вечера.

Женщины, в отличие от мужчин, рассматривают музыку, не как отдельный вид досуга, а в качестве сопровождения к другим занятиям. На праздники они собираются почитать, сходить на прогулку, приготовить что-нибудь вкусненькое или заняться рукоделием. При этом они включат себе поп и эстраду:

#2Маши — Мама, я танцую; ABBA — Dancing Queen; Леонид Агутин — Хоп хэй лала лэй; Artik & Asti — Девочка танцуй.

По результатам опроса «СберЗвук» собрал «Идеальный плейлист для длинных выходных».

Кстати, сервис также поинтересовался, с какой песней у россиян ассоциируется День защитника Отечества. Большинство опрошенных назвали военно-патриотическую композицию «Вечный огонь» из кинофильма «Офицеры».

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