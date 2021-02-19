Сердечко от звезды: Вера Брежнева обрадовалась выходу нового альбома Скриптонита

18 февраля популярный рэпер Скриптонит (Адиль Жалелов) объявил о скором выходе своего шестого студийного альбома. 30-летний музыкант опубликовал в Instagram обложку новой пластинки, нарисованную в стилистике «Симпсонов». Релиз будет носить название «Свистки и бумажки».

Фанаты артиста с воодушевлением восприняли эту новость. Среди тех, кто оставил радостный комментарий, отметились певицы Надя Дорофеева («Время и стекло») и Вера Брежнева, оставившие под постом по сердечку. Но если с первой все понятно: у нее со Скриптонитом есть общая песня «Не забирай меня с пати» — то вниманию экс-солистки группы «ВИА Гры» поклонники рэпера удивились. «Вер, ты тоже тут? В теме», — написал один из подписчиков Адиля.

Напомним, что приехавший в Москву из Казахстана Скриптонит позиционирует себя как «казахский рэпер». Он стал известен благодаря своему особому произношению слов, которое частенько называют «полупьяным», и проработанной музыкальной составляющей треков. Он стал популярен в начале 2010-х, а в 2014 подписал контракт с продюсерским центром Gazgolder, которым руководит рэпер Баста. Сейчас у Скриптонита уже есть собственный лейбл Musica36.

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