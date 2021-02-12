«Укрой меня солнечным светом»: Пинк записала песню со своей 9-летней дочерью

11 февраля у американской певицы Пинк вышел необычный релиз: она записала песню вместе со своей 9-летней дочерью Уиллоу. Таким образом девочка получила свою дебют в музыке.
Композиция называется Cover Me In Sunshine («Укрой меня солнечным светом») и это официально дуэт, так как имя юной вокалистки фигурирует в названии песни. Мать и дочь поют припев вместе, а в конце девочка пробует исполнить его сама. Послушать трек можно уже сейчас, а 12 февраля в 18 часов по Москве на YouTube-канале певицы состоится премьера клипа на новый хит.
Напомним, 41-летняя Пинк (настоящее имя Алиша Бет Мур) имеет долгую историю отношений с гонщиком Кэри Хартом. Долгое время она отклоняла его предложения о браке, затем сама сделала предложение, а через пару лет после свадьбы рассталась с мужчиной. Впрочем потом они снова сошлись и стали более прилежно работать над отношениями. У пары родились двое детей: мальчик и девочка.
Добавим, что в 2020 году певица и ее маленький сын переболели коронавирусом.