«Укрой меня солнечным светом»: Пинк записала песню со своей 9-летней дочерью

11 февраля у американской певицы Пинк вышел необычный релиз: она записала песню вместе со своей 9-летней дочерью Уиллоу. Таким образом девочка получила свою дебют в музыке.

Композиция называется Cover Me In Sunshine («Укрой меня солнечным светом») и это официально дуэт, так как имя юной вокалистки фигурирует в названии песни. Мать и дочь поют припев вместе, а в конце девочка пробует исполнить его сама. Послушать трек можно уже сейчас, а 12 февраля в 18 часов по Москве на YouTube-канале певицы состоится премьера клипа на новый хит.

больше по теме Билли Айлиш составила свой топ любимых песен других исполнителей Молодая звезда без ума от творчества группы The Strokes.

Напомним, 41-летняя Пинк (настоящее имя Алиша Бет Мур) имеет долгую историю отношений с гонщиком Кэри Хартом. Долгое время она отклоняла его предложения о браке, затем сама сделала предложение, а через пару лет после свадьбы рассталась с мужчиной. Впрочем потом они снова сошлись и стали более прилежно работать над отношениями. У пары родились двое детей: мальчик и девочка.

Добавим, что в 2020 году певица и ее маленький сын переболели коронавирусом.

Смотрите также: