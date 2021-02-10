«Роль хранителя любви»: Андрей Бриг снял клип на песню «Золотые мосты»

10 февраля в YouTube состоялась премьера нового клипа певца Андрея Брига. Молодой артист снял музыкальное видео на песню «Золотые мосты». Зрители увидят красивую историю любви — от детства до старости. Создатели ролика хотели представить время как меру для настоящих чувств. Мосты же служат символом объединения людей и связи между влюбленными.

Текст к этой композиции написала поэтесса Любовь Воропаева, композитором выступил Николай Архипов. Музыка достаточно долго оставалась без стихов, но завершить песню помог весьма романтический случай.

«Однажды, находясь в отпуске, я смотрела на рассвете на море, и мне показалось, что над водой появились золотые мосты. Это было так выразительно! — поделилась автор слов. — Текст, который я вынашивала полтора года, написался тут же». «Когда я услышал в первый раз «Золотые мосты», то понял, в этой песне затронута глобальная тема любви и объединения людей, — говорит сам исполнитель. — На мой взгляд, актеры, образы, сыгранные чувства, моя роль — роль хранителя любви — были подобраны идеально».

Напомним, что Андрей Бриг является лауреатом множества международных музыкальных фестивалей и конкурсов, в частности, «Славянского базара». Он выступал на одной сцене с Александром Маршалом, Лолитой, Викой Цыгановой и группой «Песняры».

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