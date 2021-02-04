Саша Бортич сыграла в новом клипе Сержа Танкяна из System of a Down

Вокалист популярной рок-группы System of a Down Серж Танкян опубликовал отрывок из своего нового клипа. Скоро в сольном проекте музыканта должна выйти новая короткоиграющая пластинка под названием Elasticity. На заглавную песню с нее уже снято видео, которое будет опубликовано в YouTube 5 февраля в 8 часов утра по Москве.

«Не могу дождаться, когда вы это оцените», — написал Танкян в Instagram.

Из предварительного ролика стало известно, что продюсировал его российский кинорежиссер Илья Найшуллер («Барвиха»), который делал клипы для группы «Ленинград». Главную роль сыграла российская актриса Александра Бортич, известная по сериалу «Полицейский с Рублевки», а также фильмам «Я худею» и «Холоп». В ролике видно, что она будет убегать из круглого помещения, заполненного мужчинами. На своей странице в Instagram блондинка похвалила своих стилистов, которые «даже в рокерском клипе» сделали из нее принцессу.

Итак, фанаты 26-летней актрисы и самого Сержа Танкяна смело могут ждать чего-то интересного.

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