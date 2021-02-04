Пора в путь-дорогу: составлен топ песен, которые россияне слушают в путешествиях

«СберЗвук» и платежный сервис ЮKassa составили топ треков, которые россияне предпочитают слушать во время путешествий в новом году. Многие из них как раз посвящены дороге и внутренним переменам в жизни артиста.

Среди отечественных песен на первом месте оказалась «Венера-Юпитер» Вани Дмитриенко. Она вышла в конце 2020 года и надолго задержалась на верхних строчках чартов. Трек представляет собой искреннюю дворовую балладу и отлично вплетается в романтику путешествий. На втором месте — песня «Собираю чемодан» от рэпера Евгения Вербицкого, он же Verbee. В ней как раз поется о том, как хочется бросить все и уехать.

Третье место досталось треку «Искал-нашел» казахстанского музыканта Jah Khalib. Он посвящен пути, который прошел артист в поисках настоящей любви. Далее идет саундтрек из сериала «Родком» от исполнителей Niletto, ZippO и Niti Dila «Время, отпусти меня», а завершает пятерку песня Gorit, с которой стартовал сольный проект Нади Дорофеевой, бывшей вокалистки группы «Время и стекло».

А среди западной музыки топ-5 выглядит так:

1. Билли Айлиш и Розалия — Lo Vas A Olvidar,

2. Ариана Гранде вместе с Megan Thee Stallion и Doja Cat — ремикс «34+35»,

3. Dua Lipa с участием Мадонны и Мисси Эллиотт — Levitating, клубная версия,

4. The Weeknd — Blinding Lights,

5. Tones And I — Fly Away.

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