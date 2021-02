Документальный фильм о Билли Айлиш раскроет ее путь к славе и отношения в семье

В конце февраля поклонники молодой певицы Билли Айлиш получат большой подарок — документальный фильм об артистке и ее семье. Картина называется The World’s A Little Blurry («Немного размытый мир»), на днях у нее вышел трейлер, сообщающий о релизе в западных кинотеатрах и на сервисе Apple TV+ 26 числа.

В описании ролика сказано, что фильм раскроет истинную историю совершеннолетия певицы и ее восхождения к мировой славе, которое она совершила с 15 до 19 лет.

Сам трейлер уже достаточно интересен. В нем показано, как Билли Айлиш ведет себя дома, дурачится, общается с фанатами. Особо интересны сцены, в которых она записывает песни со своим старшим братом Финеасом. Чопорным студиям парочка предпочитает домашнюю обстановку, с диваном и мороженным.

В фильме также будут комментарии родителей звезды, о том, как отпустить ребенка в большой мир, о внезапно свалившейся славе и трудностях, которые она принесла.

Напомним, что у девушки пока только один полноформатный альбом (When We All Fall Asleep, Where Do We Go? 2019 года). Зрители документального фильма как раз увидят процесс его создания.

