«Злой человек»: Земфира выпустила новую песню, записанную для фильма Ренаты Литвиновой

Картину с этим саундтреком зрители смогут увидеть в кино с 6 февраля.

1 февраля певица Земфира выпустила песню «Злой человек», которая стала саундреком к новому фильму ее подруги Ренаты Литвиновой. Картина под названием «Северный ветер» выйдет в кинотеатрах 6-го числа. А пока зрители могут посмотреть короткий клип, в котором героиня Литвиновой едет на машине в метель.

В новой песне Земфира отдала предпочтение не гитарам и клавишам, а смычковым инструментам. Они создают атмосферу нарастающей тревоги и ожидания некой трагической развязки.

Напомним, фильм «Северный ветер» — это экранизация одноименного спектакля Ренаты Литвиновой. В нем будет рассказано об обществе, в котором правил матриархат. Соответственно, на экране можно будет увидеть немало женщин. Кроме самого режиссера в главной роли, в картине снялись дочь Литвиновой Ульяна, Софья Эрнст и Светлана Ходченкова.

Добавим, что на днях Рената анонсировала скорый выход нового альбома Земфиры. Певица не выпускала студийных пластинок с 2013 года.

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