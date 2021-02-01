Первый онлайн-концерт корейской группы BlackPink оказался равен пяти выступлениям на стадионах

31 января у популярной корейской девичьей группы BlackPink состоялся первый онлайн-концерт в YouTube. Грандиозное шоу решили назвать незатейливо The Show. Оно длилось 90 минут (19 песен), группа исполнила все свои громкие хиты, а также сольные песни каждой из четырех участниц. Но главная новость в том, сколько оно заработало.

Как сообщает корейский портал Naver.com, трансляция принесла ее создателям около 10,5 миллиона долларов. Ее посмотрели более 280 тысяч зрителей (это не считая закрытых данных по Китаю), средняя цена билета составляла 30-40 долларов. Таким образом, яркие кореянки за один раз как будто отработали пять концертов на 50-тысячных стадионах.

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Популярность корейский групп в последние годы зашкаливает. BlackPink, которых называют «королевами YouTube», еще не самые выдающиеся в этом плане. У безоговорочных лидеров — бой-бэнда BTS — платный онлайн концерт, прошедший летом 2020 года, посмотрели 750 тысяч человек.

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