Джастин Бибер показал интимные кадры с женой в новом клипе

28 января американский певец Джастин Бибер опубликовал в YouTube новый клип на песню Anyone. Стоит отметить, что у этой композиции уже есть официальное видео, которое увидело свет в первый день 2021 года. В нем молодой артист сыграл роль боксера, а его девушкой в кадре была актриса Зои Дойч. Но спустя месяц, Джастин поделился с поклонниками новым роликом, в котором он посвятил всю свою любовь законной супруге Хейли Болдуин.

Второй клип, названный «дорожным», показывает черно-белые кадры из путешествий Бибера и его жены-модели. В перерывах между любования пейзажами звездная парочка целует и обнимает друг друга, и некоторые сцены получились довольно-таки откровенными. Поклонники молодых звезд могут насладиться съемками Хейли в купальнике и Джастина без рубашки. Ну а те, кто привык смотреть глубже, увидят, насколько сильно Бибер очарован и восхищен своей второй половинкой.

Кстати, спустя день у бывшей возлюбленной артиста Селены Гомес тоже вышел новый клип. Ее самой в ролике почти нет, зато там показана красивая история любви, в которой чувства переданы посредством танца.

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